Ердоган заяви, че Палестина, връзките с Вашингтон и преговорите за Сирия ще са в дневния ред на посещението му в САЩ

Турският президент Реджеп Ердоган заяви днес, че ще повдигне въпроса за израелските "масови убийства" в Газа по време на сесията на Общото събрание на ООН и изрази надежда, че по-всеобхватното признаване на държавата Палестина ще ускори усилията за двудържавно решение, предаде Ройтерс.

Говорейки пред журналисти преди заминаването си за Ню Йорк, Ердоган заяви, че по време на посещението си ще обсъди сътрудничеството в търговията и отбранителната промишленост с американския си колега Доналд Тръмп, както и че ще се срещне със сирийския си колега Ахмед аш Шараа.