Ердоган заяви, че Палестина, връзките с Вашингтон и преговорите за Сирия ще са в дневния ред на посещението му в САЩ

Алексей Маргоевски
Турският президент Реджеп Ердоган. Снимка: Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool via AP
Анкара,  
21.09.2025 10:48
 (БТА)
Турският президент Реджеп Ердоган заяви днес, че ще повдигне въпроса за израелските "масови убийства" в Газа по време на сесията на Общото събрание на ООН и изрази надежда, че по-всеобхватното признаване на държавата Палестина ще ускори усилията за двудържавно решение, предаде Ройтерс.

Говорейки пред журналисти преди заминаването си за Ню Йорк, Ердоган заяви, че по време на посещението си ще обсъди сътрудничеството в търговията и отбранителната промишленост с американския си колега Доналд Тръмп, както и че ще се срещне със сирийския си колега Ахмед аш Шараа.

 

/ВТ/

Свързани новини

18.09.2025 19:32

Президентът на Турция се срещна палестинския лидер Махмуд Абас в Анкара

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна с палестинския си колега Махмуд Абас в Анкара. От съобщението в профила на Ердоган във Фейсбук става ясно, че двамата са разговаряли за нападанията на Израел над Палестина и по регионални
18.09.2025 17:09

Ердоган: Плановете за дестабилизиране на Близкия изток няма да успеят

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес, че „плановете за дестабилизиране“ на Близкия изток са обречени на провал и обеща, че Турция ще даде „най-мощния отговор“ срещу действията на Израел в ивицата Газа, предаде Анадолската агенция.
16.09.2025 15:51

Ердоган: "Нетаняху е идеологически роднина на Хитлер"

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган нарече израелския премиер Бенямин Нетаняху „идеологически родина на Хитлер“. Той направи това свое изказване пред журналисти, на чиито въпроси отговори на връщане от срещата на върха на Организацията за ислямско сътрудничество в Доха, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.
15.09.2025 20:15

Ердоган заяви, че ще продължи да работи за развитието на двустранните отношения със Сирия

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес по време на среща с временния президент на Сирия Ахмед аш Шараа в Доха, че ще продължи да работи за развитието на двустранните отношения между Турция и Сирия, съобщи турската Дирекция по комуникации в социалната мрежа "Ен сосял".

Към 11:30 на 21.09.2025 Новините от днес

