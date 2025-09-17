ТАСР: Профсъюзът на полицейските служители в Словакия излезе на протест срещу планирано замразяване на заплатите

Профсъюзът на полицейските служители в Словакия излезе тази сутрин на протест пред парламента в Братислава заради планираното догодина замразяване на заплатите, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.

Мярката е част от консолидирането на публичните финанси. Пожарникари и служители в затворите и в службата за охрана на съдебната власт също се присъединиха към полицейските служители.

„Първоначално се очакваше тук да сме 30 души – председателите на основните организации в полицейския профсъюз. Други съюзи от конфедерацията също се свързаха с нас, затова и съм наистина щастлив, че не сме оставени сами. Щастлив съм, че дойдоха тук в наша подкрепа“, заяви пред ТАСР преди началото на протеста председателят на профсъюза на полицейските служители Петер Якубик.

Той посочи, че държавата е сключила точно преди една година, на 17 септември 2024 г., споразумение с полицейския профсъюз, според което през 2026 г. заплатата полицейските служители ще се увеличи с пет процента.

Якубик заяви, че е говорил с вътрешния министър Матуш Шутай Ещок, като двамата са се разбрали за колективни преговори в бъдеще.

„Ще се радвам, ако министърът на вътрешните работи най-накрая поеме ролята на министър на вътрешните работи. Нека ни подкрепи в тази борба за честни преговори“, подчерта Якубик.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТАСР)