Белга: Политическата безизходица в район Брюксел се задълбочава, след като един от посредниците по преговорите за сформиране на правителство обяви своето оттегляне

Кристоф Де Бьокелер, водеща фигура на брюкселската партия „Отдадените“ (Les Engagés), обяви, че ще напусне политиката тази година, съобщи белгийската новинарска агенция Белга.

Той заяви пред местната медия „Бруз“ (BRUZZ): „Обичам да гледам напред и да подготвям обществото за бъдещето, но това е невъзможно в политиката.“

Решението му идва на фона на дълбоко разочарование от застоя във формирането на регионално правителство в район Столичен Брюксел, който продължава повече от 460 дни. Той за кратко беше съмедиатор там заедно със зеления политик Елке ван ден Бранд. „Сагата със формирането на правителството повлия на решението ми, защото разкри всички проблеми в политиката“, каза той.

Де Бьокелер подчерта, че няма да „напусне кораба, докато потъва“ и ще остане на поста си, докато не бъде сформирано ново правителство или не бъде приет бюджетът за следващата година.

Междувременно опитите за излизане от безизходицата са в застой. В понеделник, преговарящият от либералите Фредерик Де Гухт покани повечето партии в Брюксел на кръгла маса. Ключови партии, включително „Еколо“ (Ecolo), „Отдадените“ и „Християндемократи и фламандци“ (CD&V), обаче отказаха, позовавайки се на непримирими различия с фламандската националистическа партия „Нов фламандски алианс“ (N-VA).

Избледняващо състояние на демокрацията

Разочаровани от гражданските съвети на Брюксел, граждани планират да посрещнат парламентаристите с увехнали цветя, в знак на „избледняващото състояние на демокрацията“. Те обвиняват депутатите, че пренебрегват предложенията на гражданите относно мобилността, чистотата и институционалните реформи. „Политиците третират нашите предложения като списък с покупки. Това не е начинът, по който се общува с гражданите“, заяви, основателят на „Г1000“ (G1000) Дейвид Ван Рейбрук, което е организация, насърчаваща демократичните иновации в Белгия.

