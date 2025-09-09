Подробно търсене

Габриела Иванова
Американците са по-положително настроени към капитализма, отколкото към социализма, сочи проучване на "Галъп"
Илюстративна снимка: АП/Eric Gay
Вашингтон ,  
09.09.2025 18:31
 (БТА)

Гражданите на САЩ са по-положително настроени към капитализма, отколкото към социализма, показва проучване на социологическата агенция "Галъп интернешънъл".

Въпреки това делът на тези, които гледат с одобрение на капитализма, е намалял до 54% спрямо 60% през 2021 г., като това ниво е близо и до показателите в повечето предишни години. По отношение на социализма, американците остават по-скоро негативни - 57% имат отрицателно мнение, а едва 39% го одобряват, като тези нагласи се запазват стабилни във времето.

През тази година демократите и независимите избиратели гледат по-негативно на капитализма, като при тези групи има спад от по осем процентни пункта спрямо 2021 година.

За първи път по-малко от половината привърженици на Демократическата партия (42%) изразяват положително отношение към капитализма, докато леко мнозинство от независимите (51%) все още го подкрепя. Мнението на републиканците остава почти непроменено - около три четвърти от тях гледат положително на капитализма.

Общото постоянство в отношението към социализма сред възрастните американци прикрива по-позитивната нагласа към социализма сред демократите, които през 2010 г. са били 50% положително настроени, а в три проучвания от 2019 г. насам този дял достига около две трети.

Този ръст обаче е бил компенсиран от намаляване на положителните оценки сред републиканците. Показателите за нагласите на независимите по отношение на социализма остават сравнително стабилни.

Демократите са единствените, които гледат на социализма по-положително, отколкото на капитализма - 66% срещу 42 процента. Независимите избиратели предпочитат с леко предимство капитализма пред социализма (51% срещу 38%), докато републиканците са категорично в подкрепа на капитализма - 74% срещу едва 14 процента.

