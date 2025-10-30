Гръцка авиокомпания ще изпълнява директни полети до Багдад от декември, съобщи гръцкият външен министър след среща с иракския си колега

Авиокомпания в Гърция ще започне да изпълнява директни полети до Багдад преди края на годината, обяви днес гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис, цитиран от Асошиейтед прес. Герапетритис каза това по време на посещение в Ирак.

Той заяви още, че гръцкият авиопревозвач „Иджиън еърлайнс“ (Aegean Airlines) ще изпълни първия си полет от Атина до Багдад на 16 декември. В момента никоя друга европейска авиокомпания не изпълнява директни полети до иракската столица, припомня АП.

„Мисля, че това значително ще засили нашите междуличностни, икономически, но и културни връзки“, каза Герапетритис на пресконференция заедно с иракския си колега.

„Иджиън еърлайнс“ и няколко други превозвачи вече изпълняват директни полети от Европа до Ербил – столицата на полуавтономния кюрдски регион в Северен Ирак, но превозвачите до голяма степен избягваха Багдад поради опасения за сигурността.

Настъпилият след падането на дългогодишния автократичен лидер на Ирак Саддам Хюсеин през 2003 г. вакуум в сигурността породи години на сектантско насилие и възход на въоръжени екстремистки групировки, включително групировката „Ислямска държава“, припомня АП. В годините, откакто „Ислямска държава“ загуби контрол над териториите, които някога контролираше в Ирак и съседна Сирия, ситуацията със сигурността се стабилизира.

Иракският външен министър Фуад Хюсеин приветства в изявление стартирането на директни полети и заяви, че двете страни обсъждат „сътрудничество в областта на селското стопанство, инвестициите и туризма“.

Той каза, че поредицата от посещения в Ирак от европейски лидери в последно време „отразяват стабилността, която страната изпитва“ и „нарастващото ѝ положение на международната сцена“.

В ход са планове за модернизиране на международното летище в Багдад, посочва АП. Ирак наскоро възложи договор на стойност 764 милиона долара за рехабилитация, разширяване и експлоатация на летището на глобален консорциум, съставен от „Корпорейшън Америка Еърпорт“ (Corporacion America Airport) – оператор на летище със седалище в Люксембург, и иракската инвестиционна компания „Амваж Интернешънъл“ (Amwaj International).