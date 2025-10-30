Подробно търсене

Тръмп определи лимит от 7500 бежанци, които ще бъдат допуснати в САЩ за финансовата 2026 година

Иво Тасев
Американският президент Доналд Тръмп. Снимка: АП/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
30.10.2025 20:01
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп определи лимит от 7500 души за хората, които ще бъдат допуснати до кандидатстване за убежище в САЩ за финансовата 2026 година, предаде Ройтерс.

Това е най-малката бройка в историята, откакто се води статистика по този показател, уточнява световната агенция. Фиксираният от Тръмп таван може да се види в документ, публикуван днес от Белия дом.

Повечето от допуснатите бежанци ще бъдат бели граждани на Република Южна Африка, отбелязва Асошиейтед прес. Досега САЩ са допускали на територията си стотици хиляди хора от всички краища на света, бягащи от войни и политически преследвания, обръща внимание АП.

На страницата на Федералния регистър, където е публикуван документът, не се споменава причина за рязкото намаляване на бройката. Миналата година - по време на президентския мандат на Джо Байдън - тя бе 125 000, посочва АП. 

В меморандума се казва само, че допускането на най-много 7500 бежанци за финансовата 2026 г. "почива на хуманитарни съображения, а и без друго е в национален интерес".

/ЛМ/

Свързани новини

02.10.2025 19:32

Американското министерство на правосъдието отказа молбата за убежище на салвадорец, който има семейство в САЩ

Имиграционен експерт на министерството на правосъдието на САЩ отказа молбата за убежище, подадена от салвадорския мигрант Килмар Абрего Гарсия, чийто случай стана символ на борбата между двете партии за определяне на американската имиграционна политика, предаде Асошиейтед прес.
17.09.2025 16:32

Службата на ООН за бежанците заяви, че правителствата на САЩ и Европа все повече подкопават Конвенцията за бежанците

Агенцията на ООН за бежанците предупреди, че все повече правителства, особено в САЩ и Европа, подкопават международната Конвенция за статута на бежанците - документ, който защитава правата на хора, търсещи убежище, предаде Асошиейтед прес.
20.07.2025 18:11

Тръмп заяви, че ще помогне на афганистанци, евакуирани в ОАЕ след идването на талибаните на власт в Афганистан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще помогне на афганистанци, евакуирани в ОАЕ след идването на талибаните на власт в Афганистан, предаде Ройтерс.  В публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл" Тръмп сподели линк към статия за ситуацията

