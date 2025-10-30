Компенсиращи промени гласуваха общинските съветници в Кирково при актуализацията на поименното разпределение на капиталовите разходи за настоящата година

site.btaКомпенсиращи промени гласуваха общинските съветници в Кирково при актуализацията на поименното разпределение на капиталовите разходи за настоящата година
В заложените капиталови разходи за 2025 г. общинските съветници в Кирково гласуваха компенсиращи промени, с които пренасочиха средства към неотложни за изпълнение обекти.
При разглеждането бе споменато, че неусвоените средства от целевата субсидия за капиталови разходи от 2024 г. е 2659 лв. Не се предвиждат средства по девет проекта за водоснабдяване и канализация в малки населени места. По-малко средства са определени за изграждане на детска площадка, за сметка на изготвяне на инвестиционен проект за ремонт на канализация в населени места в общината, погасяване на вноска по общинския дълг пред ФЛАГ, аварийно възстановителни работи и инфраструктурни проекти.
Точката бе гласувана като допълнителна в дневния ред на заседанието. Беше включена и още една допълнителна точка - за разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2025г. по Закона за управление на отпадъците.
Общо 10 точки гласуваха на своето заседание общинските съветници. Те избраха временно изпълняващ длъжността кмет на село Вълчанка. Промяната се наложи след кончината на досегашния кмет. Приета бе Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета до 2030 г.
Част от точките в дневния ред бяха свързани с одобрения на проекти за подробни устройствени планове, както и с разрешения за изработване на такива.
/ЛРМ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина