Общинските съветници в Шумен приеха Наредба за организация на движението и нов начин за изчисляване на размера на такса "битови отпадъци"

Общинските съветници в Шумен обсъдиха и приеха Наредба за организация на движението на територията на общината, с която се разширява синята зона в града. С решението се определят райони, както и улици и площади или части от тях за зона за платено кратковременно паркиране в определени часове на денонощието.

На заседанието на Общинския съвет бяха гласувани и изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината, във връзка с приетата Наредба за организация на движението. С решението на Общинския съвет се въвежда нов вид паркиране за лек автомобил – еднодневно, срещу такса от 6 лв. (3,07 €).

Общинските съветници приеха промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината в частта за такса "битови отпадъци" (ТБО). С решението си Общинският съвет прие нов начин за изчисляване на размера на таксата – на база ползвател.

Общинският съветник от група „Кауза Шумен” Венцислав Венков отправи питане за сключени договори от Община Шумен за информационно обслужване. То бе дискутирано от общински съветници и кмета на Шумен проф. Христо Христов. Венков изтъкна, че е добра практика да има честен, справедлив и прозрачен начин да се сключват договори за информационно обслужване, като по думите му към настоящия момент няма утвърдена практика за това.

Общинският съвет в Шумен подкрепи докладна записка на общинския съветник Павел Павлов за финансиране на граждански проекти за подобряване на обществените пространства в общината. С решението се възлага на общинската администрация да разработи Правилник за финансиране на граждански проекти за подобряване на обществените пространства.

Общинският съвет в Шумен подкрепи докладна записка за осигуряване на средства за ремонт на сградата на Народно читалище (НЧ) "Напредък-1869". С решението се предвижда да бъдат отпуснати 18 000 лева от бюджета на Община Шумен за извършване на неотложния ремонт на покрива на читалището.

В началото на заседанието на Общинския съвет ръководителят на Отделението по "Анестезиология и интензивно лечение" (ОАИЛ) към Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - Шумен д-р Румяна Бонева получи годишната "Награда на Шумен за здравеопазване", присъдена на отделението.

На заседанието общинските съветници в Шумен поставиха питания за: бъдещето на семействата, настанени в социалните жилища на ул. „Одрин“ № 15; готовността на Община Шумен да управлява и стопанисва общинския басейн; концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ); лошото състояние на тротоарите в град Шумен и липсата на системна поддръжка и обновяване на пешеходната инфраструктура; искане да бъде предоставена в цялост и пълнота документацията, свързана с проекта за изрисуване на автобусните спирки в град Шумен.

Общинските съветници подкрепиха докладна записка за текущи промени по прихода и разхода в бюджета на Община Шумен за 2025 г., към 1 октомври 2025 г. Те не взеха решение по докладна записка за одобряване на проектобюджет за 2026 и актуализирани бюджетни прогнози за 2027 г. - 2028 г. в частта за местни дейности на Община Шумен.

Общинският съвет в Шумен взе решение за промяна на правилника на Общинското предприятие "Туризъм, публични прояви и атракции" във връзка с кандидатстване по процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна помощ "Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво". Гласувано бе допускане за предварително изпълнение от общинска администрация, по предложение на зам.-кмета на община Шумен Даниела Русева.

На заседанието бе подкрепена докладна записка с предложение за промяна на организационната структура на Общинска администрация, касаеща звено „Вътрешен одит“ при Община Шумен. Бе гласувана и докладна записка за обособяването на Детските ясли като второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

На заседанието на Общинския съвет бяха подкрепени докладни записки за обезопасяване на улици при аварийни и планови ремонти, за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ - Шумен, на 31 октомври 2025 г. и за предоставяне на бивша детска градина, имот публична общинска собственост, за управление нa кмета на кметство в с. Панайот Волово.

Общинските съветници в Шумен взеха решение за отлагане на заседанието на Общинския съвет за 31 октомври 2025 г. Както БТА съобщи, и през месец септември т.г. заседанието на Общинския съвет бе в два дни.