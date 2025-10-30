Общинският съвет в Ябланица даде съгласие да бъдат освободени над 221 000 лв. от резерва по бюджета на Общината

Общинският съвет в Ябланица на днешното си заседание, излъчвано и онлайн, даде съгласие да бъдат освободени над 221 000 лв. от резерва по бюджета на Общината за покриване на текущи разходи.

В докладната си вносителят – кметът Найден Найденов, посочва, че приетият бюджет на Община Ябланица за тази година е в размер на 21 691 586 лв. в начален план. Средствата, заложени във функция „Разходи некласифицирани в другите функции“, резерв за непредвидени и неотложни разходи, са в размер на 1 028 010 лв.

Предвид ръста на инфлацията и растящите цени на стоките и услугите е необходимо освобождаване на средства от резерва, за да може Общината да покрие основни разходи до края на годината. Към август 2025 г. годишната инфлация в България е 5,3%. Същевременно месечната инфлация е 0,1%. Публичният сектор е засегнат от тези ценови промени, тъй като разходите за стоки и услуги, заплати, заплащане на външни доставчици и инвестиции се увеличават с повишаването на инфлацията, казва в мотивите си Найденов.

По думите му по-високите разходи за материали и строителство могат да забавят или да направят по-скъпи публичните инвестиционни проекти.

Общинският съвет реши за дейност „Общинска администрация” да бъдат разпределени средства от резерва по бюджета на Община Ябланица в размер на близо 189 000 лв., за кметство Батулци – над 14 000 лв., за кметство Орешене – 15 000 лв., за кметство Малък извор – 3000 лв.

На заседанието бяха одобрени и отчетите за командировъчни разходи на кмета на Общината и на председателя на Общинския съвет. Беше дадено и съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2025/2026 година и беше определена цената за ползването им. Съветниците приеха и Общински годишен план за социалните услуги през 2026 г., както и информация за събираемостта на приходите с местен характер, включително предприети конкретни мерки за повишаване на събираемостта им. Гласувани бяха и два отчета - за събираемостта на наемните вноски от предоставено под наем общинско имущество към 30 септември 2025 г. и за извършените дейности и извършените разходи по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на териториите за обществено ползване в община Ябланица за периода 1 януари – 30 септември 2025 г.