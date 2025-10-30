Общински план за защита при бедствия приеха общинските съветници в Монтана

На редовното си заседание днес общинските съветници в Монтана приеха Общински план за защита при бедствия.

Целта е осигуряване на ефективно управление на риска от бедствия, чрез партньорство и по-добра координация. Укрепване на връзките и взаимодействието между институциите, ведомствата, организациите и други, участващи в защитата при бедствия на територията на областта.

Планът предвижда намаляване на рисковете от природни и причинени от човека опасности, свеждане до минимум на неблагоприятното въздействие върху човешкия живот, инфраструктура, собственост и природната среда. В него е включено създаването на способности за реагиране и възстановяване от природни и технологични бедствия, както и насърчаване на съвместното планиране и действия за защита при бедствия между отделните институции, ведомства и общности.

В Общинския план за защита при бедствия, приет от съветниците, са описани още профилите на риск, методите за превенция, готовност, реагиране, възстановяване, подпомагане и други.