Сдружение „Дружество на писателите” в Плевен връчи годишните си награди

В навечерието на Деня на народните будители Сдружение „Дружество на писателите“ – Плевен, връчи годишните си литературни награди „Александър Муратов“. Церемонията се състоя в залата на художествена галерия „Дарение Колекция Светлин Русев“.

Вечерта беше водена от временно изпълняващия длъжността председател на Сдружението Атанас Славчев Атанасов. За БТА той сподели, че изборът наградите да бъдат връчени именно в навечерието на Деня на народните будители не е случаен – ден, който, по думите му, няма аналог в Европа. Отличията са за книги, издадени през 2024 година.

Наградите са разпределени в няколко жанрови раздела и са определени от жури в състав: Атанас Славчев, Татяна Любенова и Валери Петров.

В раздел „Поезия“ бяха присъдени две награди – на Христина Гложенска за стихосбирката ѝ „Да оставиш следа“ и на Христина Комаревска за книгата „И Одета, и Одилия“.

В раздел „Проза“ отличието получи Венета Йочева за повестта „Мино“.

В категория „Литературна критика“ беше наградена Лалка Павлова за книгата ѝ „Символистите…“.

Призът за детска литература бе присъден на Вана Николова за книгата ѝ „За вас, деца“ – 3.

Голямата награда за цялостно творчество „Александър Муратов“ тази година получи Ема Пенчева.

Всички отличени автори прочетоха свои произведения, а за доброто настроение на публиката се погрижиха певицата Мария Тодорова и цигуларят Пламен Иванов.