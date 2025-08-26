Подробно търсене

Изтребители на НАТО бяха вдигнати под тревога заради неочаквано приближаване на руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Асен Георгиев
Изтребители на НАТО бяха вдигнати под тревога заради неочаквано приближаване на руски разузнавателен самолет над Балтийско море
Изтребители на НАТО бяха вдигнати под тревога заради неочаквано приближаване на руски разузнавателен самолет над Балтийско море
Изтребител "Юрофайтър" излита от летище в Германия. Снимка: Sven Hoppe/dpa/dpa via AP
Берлин,  
26.08.2025 20:27
 (БТА)

Силите на НАТО изпратиха два изтребителя "Юрофайтър" от Германия заради неочаквано приближаване на руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предаде ДПА, като се позова на официален представител на германските военновъздушни сили.

Изтребителите са излетели от летище "Росток-Лааге", за да идентифицират руския самолет "Илюшин Ил-20М". Той е летял, поддържайки радиомълчание, и е останал в международното въздушно пространство, съобщи говорител на германските ВВС.

Това е 10-то такова излитане под тревога над Балтийско море през тази година.

Ситуацията в района става все по-напрегната след неотдавнашните шпионски инциденти и подозрения за саботаж, отбелязва ДПА.

/СХТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:30 на 26.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация