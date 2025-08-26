Новакът във Втора лига Севлиево победи Лудогорец

Подробно търсене

Севлиево,  
26.08.2025 20:06
 (БТА)

Новакът във Втора лига Севлиево записа първа победа за сезона.

В последен мач от петия кръг на шампионата играчите на старши треньора Сашо Ангелов се наложиха у дома с 3:0 над дубъла на Лудогорец. Домакините откриха резултата от дузпа през първото полувреме, а другите два попадения паднаха в рамките на три минути през втората част.

С победата Севлиево събра 6 точки и излезе на седмо място във временното класиране, докато Лудогорец се свлече до 15-ата позиция с 3 точки.

 

Първенство на България по футбол, срещи от 5-ия кръг във Втора лига:

Севлиево - Лудогорец II                             3:0

от понеделник:
ЦСКА II - Беласица (Петрич)                         2:0

от неделя:
Янтра (Габрово) - Марек (Дупница)                   1:0
Миньор (Перник) - Етър (Велико Търново)             0:0

от събота:
Фратрия (Варна) - Спортист (Своге)                  2:1
Спартак (Плевен) - Пирин (Благоевград)              2:5
Локомотив (Горна Оряховица) - Черноморец (Бургас)   0:0

от петък:
Вихрен (Сандански) - Дунав (Русе)                   0:0

Хебър - почива

             Класиране:
 1. Фратрия (Варна)               5    5   0   0    12:4    15 точки     
 2. Дунав (Русе)                  4    3   1   0     6:1    10
 3. Вихрен (Сандански)            5    3   1   1     4:3    10
 4. Янтра 2019 (Габрово)          5    2   3   0     6:4     9
 5. Пирин (Благоевград)           4    2   1   1     7:4     7
 6. Локомотив (Горна Оряховица)   5    2   1   2     4:4     7
 7. Севлиево (Севлиево)           5    1   3   1     4:3     6
 8. Спортист 2009 (Своге)         5    1   3   1     5:5     6
 9. ЦСКА II (София)               5    2   0   3     6:8     6
10. Хебър 1918 (Пазарджик)        4    1   2   1     6:6     5
11. Марек (Дупница)               5    1   2   2     2:4     5
12. Миньор (Перник)               5    0   4   1     3:4     4
13. Спартак (Плевен)              5    1   1   3     5:10    4                        
14. Черноморец 1919 (Бургас)      4    0   3   1     3:4     3
15. Лудогорец II (Разград)        5    1   0   4     5:8     3   
16. Етър (Велико Търново)         5    0   3   2     1:4     3
17. Беласица (Петрич)             4    0   2   2     2:5     2

