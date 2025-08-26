Подробно търсене

С аудио-визуално представление беше дадено началото на националното честване „Шипченска епопея 2025"

Габрово,  
26.08.2025 22:07
С аудио-визуалното представление „Незабравимите“ тази вечер беше дадено началото на националното честване „Шипченска епопея 2025". Събитието се състоя в червеното фоайе на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ в Габрово. 

Официални гости бяха заместник областните управители Даниела Маринова и Иван Любомиров, Цветомира Койчева, началник-отдел „Държавен архив” – Габрово, Георги Маринов, началник на Регионално управление по образованието – Габрово, Росен Йосифов, директор на Регионален исторически музей – Габрово и Стефка Василева, председател на Женско благотворително дружество „Майчина грижа“. 

„В последния ден от боевете при Шипка поставяме началото на Национално честване "Шипченска епопея". Върхът и епопеята не са просто част от идентичността ни – те са причината да можем гордо да се наричаме българи, да живеем в свободна държава, да имаме не просто страна, а родина. Това е привилегия, с която не са дарени всички нации по света. Днес дори не си даваме сметка за истинското значение на подвига на онези 7500 герои, които се изправят пред близо 30-хилядната турска армия в дните от 21 до 26 август 1877 година. Забравяме какво предшества епопеята – кърваво клане, далеч по-страшно от онова на Априлското въстание, и разрушителни огньове застигат Стара Загора, която тлее до есента на 1877 година. И сякаш майката природа с риданията си за онези над 14 хиляди българи потушава лумналата диря на турските потери. Пепелища и кости окичват Карлово, Сопот, Калофер“, каза в приветствието си заместник областният управител на Габрово Иван Любомиров. 

По време на събитието бяха показани архивни кадри от честването за 100 години Шипченска епопея, предоставени от Държавен архив – Габрово, хорът при храма „Света Троица“ в Габрово изпълни патриотични песни, както и певческа група от хора при детския фолклорен ансамбъл „Габровче“, бяха рецитирани и патриотични стихотворения. 

