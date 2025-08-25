Целта ни бе да създадем цялостно историческо преживяване, каза областният управител на Габрово за програмата на „Шипченска епопея“

“Целта ни бе да не направим само историческо представяне, а цялостно преживяване. Да съберем в едно документалното, духовното и емоционалното. Това е нашият начин да покажем, че историята не е в прашните книги – тя е жива и в нашето настояще“. Това каза в интервю за БТА областният управител на Габрово Мария Башева-Венкова.

По думите ѝ “Незабравимите“ е част от своеобразен събитиен триптих, започнал през 2021 г. със “Заради делата им“ и продължен през 2024 г. с “Пред олтара всенароден“, реализирани в рамките на предходните Национални чествания на годишнини от Шипченската епопея.

Броени дни преди началото на Националното честване, областният управител Мария Башева покани всички жители и гости на Габрово за първото събитие в тазгодишната програма на 26 август, в „Парка с мечката“, от 20:30 часа.

“На една сцена ще съберем три изкуства - кино, литература и музика, за аудио-визуално представление, посветено на “Незабравимите“. Това не е просто събитие, а минути за почит, преклонение, а и надявам се - за благодарност и размисъл“, каза още Мария Башева-Венкова и допълни, че специален акцент ще бъде петминутен филм, посветен на 100-годишнината от Шипченската епопея. Лентата е на близо 50 години и се съхранява в Държавен архив-Габрово, откъдето са предоставени дигитализираните кадри за излъчване. Предвидени са още кадри от честванията през годините, както и клип на Национално дружество „Традиция“ с моменти от възстановките.

“Искахме да съберем в едно и спомена, и живата традиция. Затова включихме и съвременни кадри – за да видим, че духът на Шипка е тук и днес“, допълни Мария Башева-Венкова.

По думите на областния управител любими на поколения българи патриотични песни ще представят певиците от хора при Детски фолклорен ансамбъл “Габровче“. В „Парка с мечката“, където се е намирал Девическия манастир - една от полевите болници по време на Освободителната война, ще звучат и църковни песнопения в изпълнение на църковния хор при храм „Света Троица“ с диригент Бистра Мамулева. Слова и ликове на опълченци от Габровско, стихове за върха и подвига на героите ще се преплетат със светлини и звуци под открито небе.

“И тази година имаме подкрепата и съдействието на екипа на Драматичен театър “Рачо Стоянов“, който допринася за атмосферата с осветление и озвучаване. Няма как да не спомена и директора на храма на Мелпомена в Габрово Петко Койчев, който ще е водещ на събитието“, каза още Мария Башева-Венкова.

Както БТА предаде, организаторите на Националното честване "Шипченска епопея" осигуряват безплатен транспорт за желаещите да посетят тържествата.

Церемониите за отбелязване на 148-ата годишнина от Шипченската ще се състоят от 27-и до 30 август.

Националното честване на Шипченската епопея се провежда под патронажа на Президента на Република България и се организира от Областна администрация - Габрово със съдействието на Национален парк музей „Шипка-Бузлуджа“, Община Габрово, Ротари клуб - Габрово, Регионален исторически музей - Габрово, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ - Габрово, Художествена галерия „Христо Цокев“, Държавен архив - Габрово.