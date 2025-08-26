Подробно търсене

Аудио-визуалното представление „Незабравимите“ ще се състои в Червеното фоайе на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ в Габрово

Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов
Аудио-визуалното представление „Незабравимите“ ще се състои в Червеното фоайе на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ в Габрово
Аудио-визуалното представление „Незабравимите“ ще се състои в Червеното фоайе на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ в Габрово
Снимка: Областна администрация - Габрово
Габрово,  
26.08.2025 10:00
 (БТА)

Аудио-визуалното представление „Незабравимите“, част от националното честване „Шипченска епопея“, ще се проведе в Червеното фоайе на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово. Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Промяната в мястото се налага поради неблагоприятни метеорологични условия. Събитието е първо в програмата на тазгодишните национални чествания по повод годишнината от „Шипченската епопея“, уточняват организаторите.

В интервю за БТА, областният управител Мария Башева – Венкова посочи, че целта на събитията от програмата тази година е да се създаде цялостно историческо преживяване.

Както БТА съобщи, организаторите на националното честване "Шипченска епопея" осигуряват безплатен транспорт за желаещите да посетят тържествата.

Церемониите за отбелязване на 148-ата годишнина от Шипченската епопея ще се състоят от 27-и до 30 август.

Националното честване на Шипченската епопея се провежда под патронажа на президента на Република България Румен Радев и се организира от Областна администрация - Габрово със съдействието на Национален парк музей „Шипка-Бузлуджа“, Община Габрово, Ротари клуб - Габрово, Регионален исторически музей - Габрово, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ - Габрово, Художествена галерия „Христо Цокев“ и Държавен архив - Габрово.

/ХК/

Списание ЛИК

Свързани новини

25.08.2025 08:06

Целта ни бе да създадем цялостно историческо преживяване, каза областният управител на Габрово за програмата на „Шипченска епопея“

“Целта ни бе да не направим само историческо представяне, а цялостно преживяване. Да съберем в едно документалното, духовното и емоционалното. Това е нашият начин да покажем, че историята не е в прашните книги – тя е жива и в нашето настояще“. Това каза в интервю за БТА областният управител на Габрово Мария Башева-Венкова. По думите ѝ “Незабравимите“ е част от своеобразен събитиен триптих, започнал през 2021 г. със “Заради делата им“ и продължен през 2024 г. с “Пред олтара всенароден“, реализи
13.08.2025 11:50

В Габрово ще бъде осигурен безплатен транспорт за Националното честване "Шипченска епопея"

Организаторите на Националното честване "Шипченска епопея" осигуряват безплатен транспорт за желаещите да посетят тържествата. Това съобщиха от Областна администрация – Габрово.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:44 на 26.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация