Аудио-визуалното представление „Незабравимите“ ще се състои в Червеното фоайе на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ в Габрово

Аудио-визуалното представление „Незабравимите“, част от националното честване „Шипченска епопея“, ще се проведе в Червеното фоайе на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово. Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Промяната в мястото се налага поради неблагоприятни метеорологични условия. Събитието е първо в програмата на тазгодишните национални чествания по повод годишнината от „Шипченската епопея“, уточняват организаторите.

В интервю за БТА, областният управител Мария Башева – Венкова посочи, че целта на събитията от програмата тази година е да се създаде цялостно историческо преживяване.

Както БТА съобщи, организаторите на националното честване "Шипченска епопея" осигуряват безплатен транспорт за желаещите да посетят тържествата.

Церемониите за отбелязване на 148-ата годишнина от Шипченската епопея ще се състоят от 27-и до 30 август.

Националното честване на Шипченската епопея се провежда под патронажа на президента на Република България Румен Радев и се организира от Областна администрация - Габрово със съдействието на Национален парк музей „Шипка-Бузлуджа“, Община Габрово, Ротари клуб - Габрово, Регионален исторически музей - Габрово, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ - Габрово, Художествена галерия „Христо Цокев“ и Държавен архив - Габрово.