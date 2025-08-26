Общинските съветници във Велики Преслав взеха решение за обявяване на конкурс за избор на управител на МБАЛ – Велики Преслав

Общинските съветници във Велики Преслав взеха решение за откриване на процедура за конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – Велики Преслав“ ЕООД. Конкурсът ще се състои на три етапа – проверка на съответствието на представените документи; представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период; събеседване с кандидатите. Общинският съвет във Велики Преслав утвърди и състав на комисията по избор на управител на лечебното заведение.

Право да участват в конкурса за управител на МБАЛ – Велики Преслав имат магистри по медицина с квалификация по здравен мениджмънт, както и магистри по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването. Желаещите да управляват лечебното заведение трябва имат минимум пет години трудов стаж по специалността и да не са осъждани. Документи ще се приемат от 11 септември до 13 октомври в деловодството на Общинския съвет във Велики Преслав.

На заседанието общинските съветници във Велики Преслав одобриха предложения за формиране на по една група за учебната 2025-2026 г. в Детска градина „Снежанка“ в с. Троица и в Детска градина „Първи юни“ в с. Кочово. Ще бъдат сформирани групи с минимум шест деца, поради обстоятелството, че групите са единствени за населените места.

Общинският съвет във Велики Преслав гласува решение за формиране и функциониране на самостоятелни паралелки за учебната 2025-2026 г. в Средно училище „Черноризец Храбър“ в гр. Велики Преслав, с не по-малко от 10 ученици в клас и паралелки в общински неспециализирани училища, както и решение за формиране и функциониране на паралелки за учебната 2025-2026 г. в Основно училище „Христо Ботев“, с. Златар, с не по-малко от 10 ученици от два класа и паралелки с по-малко от 10 ученици в общински неспециализирани училища.

Съветниците гласуваха за формиране и функциониране на паралелки за учебната 2025-2026 г. в Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“, с. Драгоево, с не по-малко от 10 ученици от два класа и паралелки с по-малко от 10 ученици в общински неспециализирани училища.

Общинските съветници приеха годишен план за социалните услуги на територията на община Велики Преслав за 2026 година. В плана е заложено запазване на съществуващите услуги и увеличение на броя на потребителите на социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Общинският съвет във Велики Преслав взе решение за предоставяне безвъзмездно право на ползване на специален сметосъбиращ автомобил в полза на общинското предприятие „Чистота“.

Общинският съвет одобри предложение за прекратяване на процедура за определяне на концесионер на обект, публична общинска собственост – язовир в местност Дервиша и провеждане на повторна процедура.

На заседанието общинските съветници подкрепиха докладна записка на кмета на община Велики Преслав Янко Йорданов за включване в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, за 2025 г. на поземлени имоти в землището на с. Драгоево, с. Златар, гр. Велики Преслав, с. Суха река и с. Кочово.

На заседанието беше взето решение за даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на земеделска земя от общинския поземлен фонд с площ 2009 кв. метра от "нива" на „трайни насаждения“.

По предложение на кмета на община Велики Преслав от дневния ред на заседанието отпадна точка номер 8, която беше свързана с промяна на план-сметката за необходимите разходи за извършваните от общината услуги по реда на чл. 62 от Закона за местните данъци и такси.

През юли т.г. общинските съветници във Велики Преслав приеха нов етичен кодекс и определиха състава на етичната комисия.