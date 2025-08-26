Подробно търсене

Товарен влак е ударил автомобил на неохраняем жп прелез в Симеоновград, няма пострадали

Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова
Снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
Симеоновград ,  
26.08.2025 19:36
 (БТА)

Лек автомобил е ударен от товарен влак на железопътен прелез в Симеоновград. Инцидентът е станал в следобедните часове, съобщиха за БТА от пресцентъра на от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Според информацията при преминаване през релсите колата е изгаснала и водачът не е могъл да я изтегли, въпреки сигнала, подаден от машиниста на влака. Преди последвалия удар водачът е успял да напусне лекия автомобил и да се спаси. При инцидента има материални щети. Пробите и на двамата водачи са отрицателни, посочиха от полицията.

Преди десетина дни край симеоновградското село Пясъчево стана друг инцидент с товарен влак. При него част от цистерните с гориво дерайлираха. Отново бяха регистрирани материални щети, без жертви.

/АБ/

Към 19:58 на 26.08.2025 Новините от днес

