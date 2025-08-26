МИНА: НПО от Черна гора приветстват премахването на името на Радован Караджич от списъка на носителите на наградата за поезия „Ристо Раткович“

Група неправителствени организации и граждански активисти от Черна гора приветстваха решението на публичната институция „Вечер на поезията на Раткович“ да премахне името на Радован Караджич от списъка с носителите на награди на официалния уебсайт на институцията. Това предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

В прессъобщение, подписано от представители на пет неправителствени организации и двама граждански активисти, те припомниха, че Караджич е осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и нарушаване на законите и правилата на войната.

Те припомниха, че на 26 юни групата е изпратила инициатива до тази институция с искане Караджич да бъде лишен от наградата за поезия „Ристо Раткович“, която е получил през военната 1993 година.

Те изразиха съжаление, че институцията първоначално не е реагирала на инициативата и не е взела решение за оттегляне на наградата преди 11 юли – 30-годишнината от геноцида в Сребреница.

„Едва след второто ни писмо, в което посочихме, че името на Караджич все още е в списъка с лауреатите, беше взето решението името му да бъде премахнато, също без да се информира обществеността“, обясниха от групата неправителствени организации и граждански активисти.

Въпреки това те смятат подобен ход за важен, добавяйки, че той представлява първата символична стъпка към коригиране на грешката от 1993 г., която е навредила на репутацията на наградата, опетнила е наследството на Ристо Раткович и е опетнила имиджа на Биело Поле.

