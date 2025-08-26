Американският бизнесмен Бил Фоули стана собственик на хърватския шампион Риека

site.btaАмериканският бизнесмен Бил Фоули стана собственик на хърватския шампион Риека
Американският бизнесмен Бил Фоули стана собственик на хърватския футболен шампион Риека. Новината бе съобщена от местния сайт nepresusan.com.
Все още не е ясно дали 80-годишният Фоули влиза в клуба като съсобственик, или е изкупил дела от 70 процента от акциите на мажоритарния собственик Дамир Мишкович, но се очаква официалното анонсиране на сделката да бъде обявено идната седмица.
С придобиването на Риека Фоули вече ще притежава пет футболни клуба в Европа. Това са английският Борнемут, френският Лориен, шотландският Хибърниън, както и португалският Морейрензе. Бизнесменът, който бе спонсор на кампанията на американския президент Доналд Тръмп, държи и акциите на тима на Окланд ФК от австралийското първенство.
Отборът на Риека бе спрян в квалификациите за Шампионската лига от българския Лудогорец, а в тима от това лято играе и българският полузащитник Доминик Янков.
/ГК/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина