Георги Крумов
Американският бизнесмен Бил Фоули стана собственик на хърватския шампион Риека
Собственикът на Борнемут Бил Фоули ще добави и хърватския Риека към портфолиото от клубове, които притежава / снимка: Andrew Matthews/PA via AP
Риека,  
26.08.2025 21:41
 (БТА)

Американският бизнесмен Бил Фоули стана собственик на хърватския футболен шампион Риека. Новината бе съобщена от местния сайт nepresusan.com.

Все още не е ясно дали 80-годишният Фоули влиза в клуба като съсобственик, или е изкупил дела от 70 процента от акциите на мажоритарния собственик Дамир Мишкович, но се очаква официалното анонсиране на сделката да бъде обявено идната седмица.

С придобиването на Риека Фоули вече ще притежава пет футболни клуба в Европа. Това са английският Борнемут, френският Лориен, шотландският Хибърниън, както и португалският Морейрензе. Бизнесменът, който бе спонсор на кампанията на американския президент Доналд Тръмп, държи и акциите на тима на Окланд ФК от австралийското първенство.

Отборът на Риека бе спрян в квалификациите за Шампионската лига от българския Лудогорец, а в тима от това лято играе и българският полузащитник Доминик Янков.

/ГК/

