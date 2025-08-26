Териториалното поделение на НОИ в Ямбол започна разяснителна кампания за еврото сред възрастните хора

Териториалното поделение (ТД) на Националния осигурителен институт (НОИ) в Ямбол започна разяснителна кампания, свързана с въвеждането на еврото и превалутирането на пенсии и обезщетения, съобщиха от поделението. Първата среща днес е била дома за стари хора „Св. Архангел Михаил“ в града.

При разговор с над 60 от настанените в дома, директорът на ТД на НОИ Живко Желев е разяснил всички аспекти от промените, които ще настъпят от 1 януари 2026 г. с въвеждането на единната европейска валута. Не са необходими никакви допълнителни действия от страна на пенсионерите като, например, откриване на нови сметки в евро. Запазва се и съществуващият IBAN по левовите сметки, допълнил Желев.

За улеснение на възрастните хора на място бяха връчени 52 разпореждания за осъвременяване на пенсии. Присъстващите длъжностни лица по отпускане на пенсии предоставиха консултации, свързани с отпускане и актуализиране на пенсии и добавки съм тях, съобщиха още от ТД на НОИ.

Разяснителната кампания продължава на 28 август в Дома стари хора в с. Болярско и пенсионерски клуб в с. Зимница. На 29 август екип от служители ще се срещне с възрастни хора в още две села на област Ямбол – Генерал Инзово и Каменец. През септември кампанията ще продължи със срещи с пенсионери от общините Елхово, Стралджа и Болярово, допълниха от териториалното поделение на НОИ.

БТА припомня, че превалутирането в евро на персоналните спестявания на гражданите и във втория и в третия пенсионен стълб ще се извърши по фиксирания курс от 1,95583 лв. за 1 евро. От Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване увериха, че хората няма да губят пари, нито ще плащат такси, нито ще подписват нови документи или договори с пенсионните дружества – всичко ще се извършва автоматично, в съответствие със закона и в интерес на осигурените.