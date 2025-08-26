Екип на районната екоинспекция в София проверява ситуацията след пожара край село Паничарево, област Кюстендил

Екип на Районната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София проверява на място ситуацията след пожара край село Паничарево, област Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на инспекцията.

По данни към момента пожарът е локализиран, като продължава гасенето на горящи купчини с битови отпадъци. Благодарение на липсата на вятър, димните емисии не се насочват към населеното място.

Представители на Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, които са на терен, извършват измервания на концентрациите на метан, фосфин, въглероден диоксид и сероводород. Към момента всички отчетени стойности са нулеви.

РИОСВ – София продължава да следи развитието на ситуацията и остава в координация с компетентните институции, допълват от инспекцията.

Пожарът се разгоря в нерегламентирано сметище в района на село Паничарево, община Бобов дол, каза за БТА говорителят на Областна дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка.

Огънят беше в близост и до пътя Кюстендил – Дупница.