Мъж потроши с брадва витрини на офис на политическа партия в Добрич

Мъж на 43 г. е задържан в Добрич тази вечер за това, че чупи с брадва стъклени витрини на офис на политическа партия в центъра на града, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден в 18:30 часа. След унищожаване на витрините, извършителят захвърля брадвата на пейка пред офиса и напуска мястото. Предприети са незабавни действия и извършителят е установен и задържан. Той е 43-годишен мъж, неизвестен на МВР.

Към момента извършителят не дава обяснения какви са мотивите му за извършване на деянието, посочват още от полицията. За случая е уведомена Районната прокуратура в Добрич. Образувано е досъдебно производство.

Задържани са двама мъже за кражба на електрически проводници и метални елементи от мина "Оброчище" в село Църква, община Балчик, съобщиха по-рано днес от полицията.