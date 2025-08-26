Подробно търсене

Волейболната националка Ивета Станчулова ще играе в Турция

Асен Даскалов
Волейболната националка Ивета Станчулова ще играе в Турция
Волейболната националка Ивета Станчулова ще играе в Турция
снимка: Владимир Шоков/БТА
Измир,  
26.08.2025 20:30
 (БТА)

Ивета Станчулова ще играе в Кършияка СК, съобщиха от турския волейболен клуб във вторник. Българската националка подписа договор за един сезон с отбора от втора дивизия.

До момента 27-годишната посрещачка игра за ДКС Варна, ЦСКА у нас, както и в шампионатите на Франция, Финландия, Румъния и Унгария.

"Приветстваме опитната състезателка и й пожелаваме успешен сезон", написаха от Кършияка СК в официалните мрежи.

В момента Ивета Станчулова е на Световното първенство в Тайланд с националния отбор на България.

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:30 на 26.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация