Волейболната националка Ивета Станчулова ще играе в Турция

Ивета Станчулова ще играе в Кършияка СК, съобщиха от турския волейболен клуб във вторник. Българската националка подписа договор за един сезон с отбора от втора дивизия.

До момента 27-годишната посрещачка игра за ДКС Варна, ЦСКА у нас, както и в шампионатите на Франция, Финландия, Румъния и Унгария.

"Приветстваме опитната състезателка и й пожелаваме успешен сезон", написаха от Кършияка СК в официалните мрежи.

В момента Ивета Станчулова е на Световното първенство в Тайланд с националния отбор на България.