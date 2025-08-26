Мая Бисеркова откри самостоятелна изложба в художествена галерия „Илия Бешков“ в Плевен.

Авторката по професия и образование е зъболекар. Срещи с пернишки художници я насърчават да се насочи към рисуването. Разговори с тях, техните критични съвети, както и тяхното одобрение й дават стимул да продължи започнатото. Това е нейната 13-а самостоятелна изложба.

Изложбата представи уредникът в галерията Олга Въткова. В словото си тя отбеляза, че боите в някои от картините са нанесени гладко, което дава предимство на образа, когато става въпрос за изразяването на идеята на твореца. В други следите на четката създават релеф и дълбочина на нюансите, а оттам и илюзията за по-експресивно присъствие на образите и пространството.

Стилът на нейното рисуване може да е по-абстрактен или по-сюрреалистичен в зависимост от вложената идея. Цветовете и нюансите в картините й сякаш трептят. Видима е контрастна хармония като съчетание между топлите и студените цветове, каза Въткова.

Мая Бисеркова изрази своята радост, че може да покаже в Плевен своите картини, защото в тях има много искреност и доброта и са направени с много обич.

Тя рисува от 2014 г. Преди е мечтаела да стане писател. Две години по-късно представя изложба в Перник. Първите й картини са повлияни от импресионистите. След пътуване до Исландия е запленена от природата там и започва да рисува съвсем в различен стил.

Бисеркова казва за себе си, че е четящ човек. Обича да обикаля по света и да разглежда галерии. Осъзнала е, че основно за нея е да работи ежедневно. Занимавала се е и с други дейности, но за разлика от тях в рисуването няма правила. Тя пожела на присъстващите да усетят в платната й това, което самата тя не може да усети в тях.

Заместник-кметът на община Плевен Елина Димитрова поздрави художничката и каза, че винаги е приятно да видиш произведения, в които се усещат добротата, жарта и деликатността на автора.