Общинският съвет в Севлиево прие план за социалните услуги през 2026 година на заседанието, което се състоя днес.

Съветниците приеха точките за актуализация на поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи през 2025 г., изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината, допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2025 г. и продажба на поземлени имоти.

На заседанието беше прието предложение до Министерството на образованието и науката за включване на части от Детска градина „Мечо Пух“ в село Петко Славейков в списъка на средищните детски градини и училища през 2026 г., както и включването в списъка на училища от община Севлиево и утвърждаване на мрежата от общински училища, детски градини и център за подкрепа за личностно развитие на територията на община Севлиево за учебната 2025/2026 година.

Общинският съвет в Севлиево одобри и предложения за утвърждаване на транспортна схема на пътуващите деца и ученици за учебната 2025/2026 година.

Беше подкрепено и предложението за провеждане на обществена поръчка с предмет „Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната, междуобластната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Севлиево”.

Съветниците решиха и да ограничат скоростта до 50 км/ч в участък от общински път Севлиево-Габрово/Яворец-Граница общ. (Габрово-Севлиево).

Одобрено беше предложение от комисията „Здравеопазване и социални дейности“. То включва одобряване на кандидати за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с асистирана репродукция за семейства и хора с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала, на територията на община Севлиево.