Иван Иванов загуби в първия кръг на турнира от сериите "Чалънджър" "Рафаел Надал Оупън"

Шампионът от юношеския "Уимбълдън" Иван Иванов допусна загуба в първия кръг на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър" в Майорка. Турнирът, който е с награден фонд от 91 250 евро, носи името "Рафаел Надал Оупън" и се организира от академията, в която тренира 16-годишният българин.

В напълно равностоен мач Иванов, който в момента е 926-и в световната ранглиста, отстъпи с 6:7(6), 5:7 пред 17-годишния германец Джъстин Енгел, който е номер 220 в света и вече записа няколко победи на турнири от ниво АТП.

В първия сет Иванов на два пъти допусна изоставане от пробив, но успя да го навакса и в двата случая. В тайбрека той спаси два сетбола при 4:6 точки, но в крайна сметка отстъпи с 6:8 точки.

Във втория сет българинът първи стигна до пробив за 4:3 гейма, но Енгел веднага изравни за 4:4. В деветия гейм Иванов имаше нови два брейкбола, но ги пропусна. Енгел изчака своя момент и нанесе удара си в 12-ия гейм, като с втория си мачбол сложи край на срещата след 2 часа и 3 минути игра.

Следващият съперник на Енгел ще бъде победителят от мача между номер 4 в схемата Юрий Родионов от Австрия и французина Матео Мартино.

За Иван Иванов, който все още търси първи успех на турнири ниво "Чалънджър", предстои участие на Откритото първенство на САЩ при момчетата. Турнирът започва в края на тази седмица.