Главният изпълнителен директор на „Сърбиягаз“ заяви, че санкциите на САЩ срещу петролната компания НИС вероятно ще бъдат отложени отново

Главният изпълнителен директор на „Сърбиягаз“ Душан Баятович заяви, че санкциите на САЩ срещу петролната компания на Сърбия НИС вероятно ще бъдат отложени отново с месец или два, предаде Радио Свободна Европа.
„Санкциите са лесни за налагане, но трудни за отмяна. Ще има отлагане – с месец, може би два“, каза днес Баятович пред сръбската телевизия РТС.
Това би било шестото отлагане в прилагането на американските санкции, обявени заради руския дял в НИС, припомня РСЕ.
Срещу компанията бяха обявени санкции на 10 януари т.г. поради така наречения „вторичен риск“, т.е. връзките ѝ с руската „Газпромнефт“, която е под западни санкции заради руската инвазия в Украйна.
Междувременно „Газпромнефт“ прехвърли около пет процента от своя дял на „Газпром“ – руска компания, която не е обект на западни санкции, така че делът на „Газпромнефт“ в НИС сега е по-малко от 50 процента – 44,85%. Руски компании обаче все още имат мажоритарен дял в НИС, дори с променената структура на собственост.
Баятович заяви, че НИС в момента работи нормално и че доставките на гориво в Сърбия са достатъчни за шест до осем месеца.
„НИС може да продължи да работи на сръбския пазар. Плащанията са активирани – карти Visa, MasterCard, Dina. Можете да плащате с тези карти на всяка бензиностанция както обикновено“, поясни Баятович.
Той добави, че без сътрудничество с Русия е невъзможно да се осигури стабилно снабдяване с енергия в Европа и че мирът в Украйна е тясно свързан с отмяната на санкциите, а не само с края на войната.
Западът иска от Белград да диверсифицира енергийните си доставки, особено след нападението на Русия срещу Украйна през февруари 2022 г., и Сърбия да се присъедини към западните страни в налагането на санкции на Москва заради нахлуването ѝ в съседна държава.
