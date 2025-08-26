Производителят на велосипедите "Бабу" и "Батавус" затваря последната си фабрика в Нидерландия

Производителят на велосипеди "Аксел" (Accell), известен с марки като "Батавус" (Batavus), "Кога" (Koga) и "Бабу" (Babboe), затваря фабриката си в Херенвен. По този начин компанията престава да произвежда велосипеди в Нидерландия, пише сайтът "Ню".

Заради закриването на фабриката около 160 души губят работата си, съобщи "Аксел" днес. Във фабриката се произвежда около 20 процента от продукцията на компанията. За засегнатите служители производителят е изготвил социален план.

Затварянето е планирано за началото на 2026 г. Компанията ще намали производството на етапи и ще го прехвърли в други вече съществуващи фабрики. Това ще се случи най-вече във фабриката в Унгария и във френския град Дижон.

"Аксел" няма да изчезне напълно от Херенвен. "Херенвен ще се превърне в стратегически център, фокусиран върху основни дейности като дизайн, инженеринг и поддържащи функции", съобщава велосипедният концерн.

През януари 2024 г. "Аксел" вече съобщи, че обединява производството на два завода в Херенвен в един завод и премества част от него в Унгария и Турция. Единственият останал завод в Нидерландия ще затвори врати през следващата година.

През октомври миналата година производителят сключи споразумение за опрощаване на 40 на сто от дълговете си. По време на пандемията от коронавирус търсенето на велосипеди се увеличи и много велосипедни компании направиха допълнителни поръчки. Но поради логистични проблеми в световен мащаб беше трудно да се набавят навреме необходимите материали.

Когато след пандемията търсенето на нови велосипеди се върна към нормалното ниво, "Аксел", подобно на други велосипедни компании, се оказа с големи нереализирани наличности, които затрудниха финансовото положение на компанията. Към тези ефекти се добави и скъпоструваща кампания за изтегляне на велосипеди "Бабу" от пазара заради технически проблеми.