АТА: 13 000 фитосанитарни сертификата за износ на растителни продукти са издадени в Албания за първата половина на 2025 г.

Министърът на земеделието и развитието на селските райони на Албания Анила Денай каза днес, че в периода януари – юни 2025 г. са издадени над 13 000 фитосанитарни сертификата за пратки с растения, растителни продукти и други стоки за износ, предаде за БТА албанската агенция АТА.

Данните показват увеличение с 19% в сравнение със същия период на миналата година, което отразява ангажимента на земеделските производители и преработвателите да спазват фитосанитарните стандарти в съответствие със законодателството на ЕС, отбеляза Денай.

Фитосанитарният сертификат гарантира качеството и безопасността на износа на растения и продукти на растителна основа, предназначени за ЕС и други страни по света.

Фитосанитарните сертификати вече са достъпни онлайн, което улеснява процеса за износителите, съкращава времето за чакане и поддържа стандартите за качество на селскостопанските продукти при износа.

Ръчното попълване на фитосанитарния сертификат и извършването на мониторинг обикновено отнема около час – час и половина. За сравнение, онлайн процедурата за всички износители отнема по-малко от 10 минути.

