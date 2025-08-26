Подробно търсене

Десетки палестинци бяха ранени при израелска операция в град Рамала

Пламен Йотински
Десетки палестинци бяха ранени при израелска операция в град Рамала
Десетки палестинци бяха ранени при израелска операция в град Рамала
Израелските сили проведоха акция срещу обменни бюра за пари в град Рамала на Западния бряг, където е седалището на Палестинската автономия. Снимка: AP/Nasser Nasser
Рамала,  
26.08.2025 19:32
 (БТА)

Израелските сили днес проведоха необичайна дневна операция в центъра на окупирания град Рамала на Западния бряг, където се намира седалището на Палестинската автономия, предаде Асошиейтед прес.

 Според местни лекари ранени са били десетки палестинци, след като хората, хвърлящи камъни, се разпръснали при последвалата стрелба и използване на сълзотворен газ.

Израел заяви, че цел на акцията са били свързани с "Хамас" обменни бюра за пари. Но акцията вероятно ще подкопае още повече международно признатата Палестинска автономия, която се опитва да се възползва от неотдавнашното решение на някои големи западни държави да признаят палестинската държавност.

Палестинската автономия се ръководи от съперници на "Хамас". Тя сътрудничи на Израел по въпроси, свързани със сигурността, и упражнява ограничена автономия в части от Западния бряг. Много палестинци я смятат за корумпирана и автократична структура, отбелязва АП.

Палестинският Червен полумесец заяви, че 58 души са били ранени при операцията, осем от тях от огнестрелно оръжие и 14 души от гумени куршуми. Няколко десетки души хвърляха камъни по колона от израелски бронирани коли, докато те навлизаха в центъра на Рамала. Военните казаха, че са задържали петима души, които са "заподозрени в терористична дейност".

/СХТ/

Свързани новини

20.08.2025 21:31

Израел одобри проект за селище, което може да раздели Западния бряг

Израелското правителство даде окончателното одобрение за проект за еврейско селище на Западния бряг на река Йордан, което на практика ще раздели окупираната палестинска територия на две части и според палестинците и правозащитни организации може да убие надеждите за бъдеща палестинска държава, предаде Асошиейтед прес.
14.08.2025 06:14

Израелският министър Бецалел Смотрич: Нов план за строежи на Западния бряг ще "погребе идеята за палестинска държава“

Министърът на финансите на Израел Бецалел Смотрич обяви, че е одобрил новия план за заселване на територия на Западния бряг, известен като E1 , съобщиха израелските медии, информира "Джерузалем пост".
01.08.2025 19:40

Германският външен министър предупреди Израел да не анексира Западния бряг

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул отправи строго предупреждение към Израел да не анексира Западния бряг. Министърът заяви това по време на посещението си в палестинската територия днес, предаде ДПА. Вадефул също така остро осъди

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:59 на 26.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация