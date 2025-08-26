Най-малко 7 души бяха ранени при железопътна катастрофа в Нигерия

Влак, пътуващ от нигерийската столица Абуджа за град Кадуна, дерайлира днес, при което бяха ранени 7 души, предаде Франс прес, като цитира службите за спешна помощ.

При инцидента няма загинали, уточни говорител на нигерийските железопътни линии.

В момента се вземат мерки за връщане на всички пътници в Абуджа, добави компанията.

Нигерийската национална служба за спешна помощ уточни, че при катастрофата са ранени 7 души, които са получили първа помощ на място и са отведени в болница.

Видеозаписи в социалните мрежи показват най-малко три преобърнати вагона. Инцидентът се е случил между гарите Кубва и Ашам малко след 11 ч. местно време.

Тази железопътна линия е известна с честите си инциденти. Миналата седмица движението на влаковете беше временно прекратено поради прегряване на релсите. През 2024 г. друг влак дерайлира, също без да има загинали. През 2023 г. дерайлира влак близо до гара Кубва.

През 2022 г. влак по същата линия бе нападнат от въоръжена банда, която уби близо десет души и отвлече около шестдесет пътници, освободени след няколко месеца плен. След това нападение движението на влаковете по линията бе преустановено за няколко месеца.

Железопътната линия с дължина 186 км беше открита през 2016 г. след пет години строителни работи с цел да осигури по-безопасен начин за пътуване от автомобилния транспорт, при който редовно има нападения от въоръжени банди и катастрофи, припомня АФП.