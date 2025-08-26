В Шумен откриха билетен център с конферентна зала "Тодор Колев"

Билетен център с конферентна зала "Тодор Колев" бяха открити в Летния театър в Шумен. На събитието присъстваха кметът на община Шумен проф. Христо Христов, зам.-кметовете Даниела Савчева и Даниела Русева, собственикът на "Купи билети БГ" Благо Солов и певицата Тони Димитрова.

Солов подчерта, че откриването на билетния център става в деня, в който е роден Тодор Колев. "Днес е един много хубав ден, днес е празник. Празник на българската култура, защото една от най-забележителните личности, един от най-забележителните актьори, е от Шумен и днес има рожден ден. Така се случи, че случайно, а може би не, точно в този ден сме тук, за да направим един страхотен концерт на Тони Димитрова и да открием нашата нова придобивка", каза Солов.

Той добави, че с откриването на новия билетен център всички граждани на Шумен ще имат достъп до билети за всички културни и спортни събития у нас и по света и подчерта, че конферентната зала на билетния център е именувана "Тодор Колев".

Пред присъстващите Тони Димитрова разказа как се е запознала с Тодор Колев около 1998 г. в Бургас и подчерта, че се радва, че има зала, носеща името на Тодор Колев.

Кметът на Шумен проф. Христо Христов каза пред присъстващите, че днес е забележителен ден за Шумен. "Благодарение на г-н Солов и неговия екип откриваме най-модерния билетен център в нашия град", добави той. "Те посвещават името на тази зала на нашия най-забележителен и обичан актьор не само на Шумен, но и на цяла България - Тодор Колев. Той, за тези, които не знаят, е роден на днешната дата през 1939 г. в нашия град и винаги Тодор Колев в своите изяви и медийни участия е подчертавал, че е част от Шумен и се гордее, че е от родния си град и възпява под специфична форма Шумен", подчерта проф. Христов. "Местната власт, с частната инициатива в лицето на г-н Солов, ще продължим да работим съвместно, за да създадем тази необходима градска среда, която дава възможност за изява на нашите таланти", допълни кметът на Шумен.

Благо Солов каза по-рано днес за БТА, че "нашата мисия е да подкрепяме българските изпълнители, култура, литература и музика, както и младите таланти по места. Шумен е първият град от поредица, в които ще създадем такива центрове в подкрепа на местната култура и общност“.