Общинският съвет в град Искър прие отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз за 2024 година. Това стана по време на днешното редовно заседание на съвета.

Предварителният дневен ред на сесията включваше 22 точки. В началото на заседанието беше внесена още една – за поемането на безлихвен заем за проект за ремонт на детската градина в село Долни Луковит и за изграждане на фитнес зона в град Искър. Точката беше одобрена и след това приета.

По време на заседанието бяха приети още няколко отчета – за състоянието на общинския дълг през 2024 г.; за изпълнението на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Искър за периода от 1 януари до 30 юни т.г. и за дейността на общинската аптека „Пелофарма” ЕООД за второто тримесечие на 2025 година.

Общинските съветници одобриха и актуализация на бюджета на Община Искър за тази година.

Решено беше Общината да поеме временен безлихвен заем по проект „Започвам работа – Компонент 3 – Заетост”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд +.

От бюджета на Общината ще бъде предоставен временен безлихвен заем по проекта „Инвестиции за повишаване на туристическата атрактивност на Община Искър“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по процедура „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг-Искър“.

Общината ще кандидатства с проектно предложение до Министерството на труда и социалната политика чрез Главната дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” (СНД) с наименование "Инсталиране на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствени нужди с капацитет 29,7 КW, монтирана върху носеща конструкция и локално съоръжение за съхранение на енергия", чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции в Плана за възстановяване и устойчивост.

Общинският съвет реши още да предостави помещение за безвъзмездно ползване в сградата на Общината за разполагане на специализирано оборудване, част от Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на националната сигурност.

На сесията беше допълнена програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, през 2025 г., беше решено да се отдаде под наем част от недвижим имот – публична общинска собственост и да бъдат продадени и определена пазарна цена общински имот и на употребявани строителни материали – непочистени от земна маса гранитни павета.

Определена беше експертна оценка по пазарни цени за временно ползване на част от поземлен имот публична общинска собственост в землището на село Долни Луковит.

На сесията се взе решение за запазване на самостоятелна паралелка (с по-малко от 10 ученици) в начален етап и за сформиране на паралелки под определения минимален норматив в Основно училище “Васил Левски” село Долни Луковит. Паралелки с ученици под определения минимален норматив ще се сформират и в Средно училище „Христо Смирненски“ в град Искър.

Беше актуализиран и списъкът на средищните детски градини и училища и допълнен културният календар.

На заседанието се прие етичен кодекс на общинските съветници от Общинския съвет в Искър.

Беше взето и решение за отпускане на еднократни финансови помощи.

На заседанието присъстваха всички общински съветници.