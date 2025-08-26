Общинските съветници в град Искър приеха актуализация на бюджета на общината за 2025 година

Общинските съветници в град Искър на редовно заседание приеха актуализация на бюджета на общината за 2025 година.

Те решиха да отпуснат средства в размер на 50 на сто от одобрената държавна помощ от 16 903 лв., или необходими 8451,50 лв. за изпълнение на договора по програмата „Приспособяване и адаптиране на съществуващи работни места за лица с увреждания в Община Искър – 2”, Компонент: Финансиране на приспособяване на съществуващи работни места. Преоборудване, с цел облекчаване на работата на двама души с увреждания на длъжност „Работник по чистотата“, работещи в Община Искър от дейност „Резерв“, параграф „резерв за непредвидени и неотложни нужди“. Средствата ще бъдат възстановени на общината след отчитането на направените разходи от Агенцията за хора с увреждания към Министерството на труда и социалната политика.

Общинският съвет прие и актуализация на плана на капиталовите разходи и в разходната част по плана на бюджета на община Искър за 2025 г. със съответния източник на финансиране 50 на сто държавна помощ и 50 на сто собствени средства. Решено беше да се открият нови обекти: един подопочистващ автомат за сума в размер на 5170 лв.; две водоструйки за 2682 лв. и две метачни машини – 2 броя за 3513 лв.

Общинските съветници възложиха на кмета на общината инж. Иван Йолов да извърши актуализация по бюджета на Община Искър.