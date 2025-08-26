В град Искър Общинският съвет прие етичен кодекс на общинските съветници

В град Искър на редовно заседание Общинският съвет прие етичен кодекс на общинските съветници. Предложението беше на председателя на постоянната комисия по етика, морал и сигнали на граждани Йордан Йорданов.

Сред мотивите, които той е посочил е, че този кодекс би бил допълнителен фактор за осъществяване на по-ефективно и отговорно местно самоуправление, за формиране и провеждане на единна политика за развитие на общината и прилагане на единни основни принципи на работа и поведение в интерес на гражданите на община Искър.

Йорданов добавя, че до настоящия момент общинските съветници в Искър не са имали свой етичен кодекс. В същото време има действащи редица местни, национални и европейски документи в това направление. Приемането му е наложително с оглед осигуряване на прозрачност, почтеност и високи професионални стандарти в дейността на общинските съветници.

Очакваните резултати от прилагането на кодекса са устойчиви и спазвани принципи и правила за поведение от страна на общинските съветници; утвърден модел на поведение за общинския съветник при упражняване на правата и изпълнение на задълженията му; създаден добър пример и стимул за местната общност и засилено гражданско участие в местното самоуправление.