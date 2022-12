Руската държавна телевизия заговори за предстоящо важно съобщение на Путин през новата седмица

Руският президент Владимир Путин ще направи важно съобщение през новата седмица, според руските държавни медии, цитирани от ДПА.

"Очакваме важни изявления", каза днес Павел Зарубин, водещ на предаването "Москва. Кремъл. Путин", което се излъчва по държавната телевизия.

Според предаването Путин ще председателства годишното разширено заседание на колегията на министерството на отбраната. Засега точната датата на събитието не е известна.

Същевременно Путин е очакван утре и в Минск за разговори с беларуския президент Александър Лукашенко.

На правителствено заседание миналата седмица руският лидер поиска плановете за превъоръжаването на руските въоръжени сили да бъдат коригирани.

Смята се за възможно той да продължи да настоява за преминаване на икономиката на военна нога с оглед на това, че войските му продължават да имат проблеми със снабдяването в хода на войната.

Поради продължаващите трудности във войната, през последните седмици Путин като цяло избягваше темата и отмени обичайната си голяма пресконференция преди Коледа.

В петък руският президент посети обединения щаб на родовете войски, участващи в така наречената специална военна операция, където под негово председателство се състоя заседание. Според американския Институт за изучаване на войната (Institute for the Study of War) Кремъл вероятно е придал публичност на това заседание, за да покаже, че Путин е изцяло ангажиран с планирането и провеждането на войната в Украйна след неотдавнашните критики към ролята му в оглавяването на военното усилие, отправени включително и от личности от подкрепящия войната ултранационалистически лагер. Виден военен блогър дори се усъмни дали "Путин не е показал най-накрая публично интерес към специалната военна операция" именно след настояванията от тези критични среди да го направи.