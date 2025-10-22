Центърът на Едмънтън Каспери Капанен няма да играе в първенството на НХЛ в следващите шест седмици

Центърът на хокейния отбор от НХЛ Едмънтън Ойлърс Каспери Капанен ще пропусне мачовете в следващите няколко седмици заради контузия, чиято специфика сега няма да бъде обявявана, заяви старши треньорът на тима Крис Кноблаух.

Капанен се блъсна в мантинелата, докато се опитваше да удари защитника на Детройт Ред Уингс Джейкъб Бърнард-Докър в първата третина на срещата, завършила 4:2. Той влезе като смяна в началото на втората третина, но това беше и последното му появяване в срещата.

"В момента изглежда така, чe ще пропусне до шест седмици. За момента това са само прогнози и очаквания, но най-близки до мнението на лекарите", заяви Кноблаух преди гостуването на Едмънтън на Отава Сенатърс в първенството на Националната хокейна лига.

29-годишният Капанен има две асистенции и четири блокирани изстрела към вратата на тима си в шест мача през този сезон.

Питсбърг избра финландския играч под номер 22 в драфта на НХЛ през 2014 г. Той има 224 точки (90 гола, 134 асистенции) в 533 мача от редовния сезон за Торонто Мейпъл Лийфс, преди да се премести при Пингвините и след това кариерата му да продължи към Сейнт Луис Блус и Ойлърс.

При това положение очакванията са Джак Уолмън не само да направи дебют, но да заеме и мястото му в групата на тима.