Христо Стоичков влезе на церемонията за "Златната топка" в компанията на сръбски легенди

Боян Денчев
снимка: АР, Pamela Smith
Париж,  
22.09.2025 21:42
 (БТА)

Легендата на българския футбол Христо Стоичков е сред специалните гости на церемонията по връчването на “Златната топка”. Носителят на отличието за 1994 година се появи на червения килим в парижкия театър “Шатле” и се нареди редом до редица величия в най-популярната игра. 

Стоичков бе редом до сръбските звезди Предраг Миятович и Драган Стойкович, а освен това размени няколко думи със старши треньора на Барселона Ханзи Флик. 

/БД/

