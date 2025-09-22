Христо Стоичков влезе на церемонията за "Златната топка" в компанията на сръбски легенди

Легендата на българския футбол Христо Стоичков е сред специалните гости на церемонията по връчването на “Златната топка”. Носителят на отличието за 1994 година се появи на червения килим в парижкия театър “Шатле” и се нареди редом до редица величия в най-популярната игра.

Стоичков бе редом до сръбските звезди Предраг Миятович и Драган Стойкович, а освен това размени няколко думи със старши треньора на Барселона Ханзи Флик.