ФИФА получи 4,5 милиона заявки за предварителна продажба на билети за Световното първенство

Мирослав Димитров
KEYSTONE/Steffen Schmidt, File)/Keystone via AP
Цюрих,  
20.09.2025 12:13
 (БТА)

ФИФА е получила 4,5 милиона заявки за билети за Световното първенство през 2026 г. в предварителна фаза на продажба за притежатели на кредитни карти от техните спонсори, съобщиха от Световната футболна централа.

ФИФА съобщи, че заявления са постъпили от 216 държави и територии, водени от трите страни домакини - САЩ, Мексико и Канада, по време на 10-дневния период за кандидатстване, който вече приключи.

Най-много заявки са получени от Германия, Англия, Бразилия, Аржентина, Колумбия, Испания и Италия.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино нарече търсенето „силна заявка“ за голям интерес към турнира, разширен до 48 отбора и 104 мача, наричайки го "най-голямото, най-приобщаващото и най-вълнуващото събитие, виждано някога“.

Тези, които бъдат изтеглени да закупят билети от 60 долара за мачове от груповата фаза, ще бъдат уведомени от 29 септември и ще им бъде даден времеви интервал за закупуването им от 1 октомври. Но времевият интервал не гарантира, че билетите ще бъдат в продажба, добави ФИФА.

Предстоят допълнителни фази на продажба на билети, преди и след тегленето на жребия за груповата фаза, насрочено за 5 декември във Вашингтон. Досега 15 отбора, водени от шампиона Аржентина, са се класирали, заедно с автоматично вписаните трима съдомакини.

ФИФА заяви, че също така открива сигурна платформа за препродажба.

/МД/

