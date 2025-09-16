Комо и Дженоа завършиха при равенство в последния мач от 3-ия кръг в италианската Серия А

Отборът на Комо доминираше през по-голямата част от мача срещу Дженоа в Серия А в понеделник вечер и вероятно очакваше да спечели трите точки благодарение на гола на Нико Пас през първото полувреме, но отборът на Патрик Виейра стигна до късен изравнителен гол чрез Кейлъб Екубан в 92-ата минута. Крайното 1:1 беше оформено само 4 минути, след като домакините останаха с 10 души на терена заради червен картон на Хасобо Рамон.

След това равенство Комо заема 9-ата позиция с 4 точки, колкото имат Каляри пред тях и Торино след тях. Гостите от Дженоа все още нямат победа в първите три кръга и с 2 точки са на 15-ата стъпка в подреждането.

След като му беше връчена наградата за най-добър млад футболист на месеца в Серия А преди началото на мача, Нико Пас откри резултата с ефектно попадение след 13 минути игра на „Стадио Синигалия“. Аржентинеца направи много умно завъртане с топката със защитник на гърба, преди да прати топката с мощния си удар в мрежата от почти 25 метра.

Домакините продължиха да доминират и получиха брилянтна възможност да удвоят резултата, когато Николас Кюн беше изведен на перфектна за стрелба позиция от Мергим Войвода. Изстрелът на германския нападател обаче мина високо над гредата. За Дженоа преди почивката имаше една възможност, ликвидирана от младия бранител Алекс Вале.

През второто полувреме футболистите от Комо продължиха да доминират и да търсят втори гол, като най-близо до това беше Войвода, но вратарят Леали спаси коварния му изстрел. Малко изненадващо на фона на събитията на терена, домакините останаха 10 на терена, след като Хакобо Рамон беше отстранен заради прекалено опасно влизане в краката на Жуниор Месиаш.

Буквално при следващото отнемане на топката, гостите от пристанищния град изравниха. Опитът на Нортън-Къфи да вкара гол беше спрян пред вратата, но добавката на Екубан подпечата изравняването.

Първенство на Италия по футбол, срещи от третия кръг в Серия А: Верона - Кремонезе - 0:0 Комо - Дженоа - 1:1 от неделя: Рома - Торино - 0:1 Аталанта - Лече - 4:1 Пиза - Удинезе - 0:1 Сасуоло - Лацио - 1:0 Милан - Болоня - 1:0 от събота: Каляри - Парма - 2:0 Ювентус - Интер - 4:3 Фиорентина - Наполи - 1:3 Отборите на Ювентус и Наполи са начело във временното класиране в

Италия с по 9 точки, следват съставите на Кремонезе и Удинезе с по 7,

а Милан и Рома имат по 6 точки към момента. Комо е на 9-ото място с 4 точки, а Дженоа - 15-и с 2.