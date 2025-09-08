Вихрен победи Пирин като домакин и се изкачи на трето място във Втора лига

Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на Втора лига: Вихрен (Сандански) - Пирин (Благоевград) 2:1 от събота: Фратрия (Варна) - Лудогорец II (Разград) 5:0 ЦСКА II - Черноморец (Бургас) 1:1 Миньор (Перник) - Спортист (Своге) 3:1 Спартак (Плевен) - Хебър (Пазарджик) 1:2 Янтра (Габрово) - Севлиево 3:0 Локомотив (Горна Оряховица) - Етър (Велико Търново) 0:1 Дунав (Русе) - Беласица (Петрич) 3:0 1. Фратрия (Варна) 7 7 0 0 18:4 21 точки 2. Дунав (Русе) 6 5 1 0 12:2 16 3. Вихрен (Сандански) 7 5 1 1 8:4 16 4. Янтра 2019 (Габрово) 7 4 3 0 10:4 15 5. Локомотив (Горна Оряховица) 7 3 1 3 6:6 10 6. Пирин (Благоевград) 6 3 1 2 10:7 10 7. Миньор (Перник) 7 2 4 1 8:6 10 8. Хебър 1918 (Пазарджик) 6 2 2 2 9:9 8 9. Черноморец 1919 (Бургас) 6 1 4 1 6:5 7 10. ЦСКА II (София) 7 2 1 4 8:11 7 11. Етър (Велико Търново) 6 1 3 2 2:4 6 12. Спортист 2009 (Своге) 7 1 3 3 6:9 6 13. Севлиево (Севлиево) 7 1 3 3 4:7 6 14. Марек (Дупница) 6 1 2 3 3:6 5 15. Спартак (Плевен) 7 1 1 5 6:14 4 16. Лудогорец II (Разград) 7 1 0 6 6:16 3 17. Беласица (Петрич) 6 0 2 4 2:10 2