Подробно търсене

Вихрен победи Пирин като домакин и се изкачи на трето място във Втора лига

Ивайло Георгиев
Вихрен победи Пирин като домакин и се изкачи на трето място във Втора лига
Вихрен победи Пирин като домакин и се изкачи на трето място във Втора лига
Снимка: Никола Узунов/БТА (ПГ)
Сандански,  
08.09.2025 18:58
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на Втора лига:

Вихрен (Сандански) - Пирин (Благоевград)            2:1

от събота:
Фратрия (Варна) - Лудогорец II (Разград)            5:0
ЦСКА II - Черноморец (Бургас)                       1:1
Миньор (Перник) - Спортист (Своге)                  3:1
Спартак (Плевен) - Хебър (Пазарджик)                1:2
Янтра (Габрово) - Севлиево                          3:0
Локомотив (Горна Оряховица) - Етър (Велико Търново) 0:1
Дунав (Русе) - Беласица (Петрич)                    3:0
         

 1. Фратрия (Варна)               7    7   0   0    18:4    21 точки     
 2. Дунав (Русе)                  6    5   1   0    12:2    16
 3. Вихрен (Сандански)            7    5   1   1     8:4    16
 4. Янтра 2019 (Габрово)          7    4   3   0    10:4    15
 5. Локомотив (Горна Оряховица)   7    3   1   3     6:6    10
 6. Пирин (Благоевград)           6    3   1   2    10:7    10
 7. Миньор (Перник)               7    2   4   1     8:6    10
 8. Хебър 1918 (Пазарджик)        6    2   2   2     9:9     8
 9. Черноморец 1919 (Бургас)      6    1   4   1     6:5     7
10. ЦСКА II (София)               7    2   1   4     8:11    7
11. Етър (Велико Търново)         6    1   3   2     2:4     6
12. Спортист 2009 (Своге)         7    1   3   3     6:9     6
13. Севлиево (Севлиево)           7    1   3   3     4:7     6
14. Марек (Дупница)               6    1   2   3     3:6     5 
15. Спартак (Плевен)              7    1   1   5     6:14    4                        
16. Лудогорец II (Разград)        7    1   0   6     6:16    3   
17. Беласица (Петрич)             6    0   2   4     2:10    2

/КМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:45 на 08.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация