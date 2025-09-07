Подробно търсене

Балканската шампионка по конен спорт Драга Тодорова от Белград: "Целият отбор се справи страхотно"

Кремена Младенова
снимка: БФ Конен спорт, facebook.com/horsesportbg
Белград,  
07.09.2025 12:52
 (БТА)

Българският отбор, който спечели титлата в юношеската категория на Балканския шампионат по конен спорт (прескачане на препятствия) в Белград, е преодолял силна конкуренция, коментира специално за БТА Драга Тодорова.

Съставът Драга Тодорова с кон Чаримо Пи Ес, Марта Колушева с Куйдера, Елена Хаджова с Елвит и Елиза Чолакова с Юпитер обаче беше безапелационен по пътя си към златните медали.

"Беше много добро състезание", каза Тодорова от Сърбия, след като българският тим се наложи в надпреварата в общо седем отбора.

"Целият отбор се справи страхотно. Имаше и силна конкуренция", добави националката.

Индивидуалните финали предстоят по-късно следобед, а Драга Тодорова и останалите български представители продължават битката за нови медали.

/КМ/

