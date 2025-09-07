Подробно търсене

Хулио Веласко изведе Италия до световната титла по волейбол при жените

Асен Даскалов
Хулио Веласко изведе Италия до световната титла по волейбол при жените
Хулио Веласко изведе Италия до световната титла по волейбол при жените
AP Photo/Alessandra Tarantino
Банкок,  
07.09.2025 18:18
 (БТА)

Воденият от аржентинския треньор Хулио Веласко отбор на Италия спечели световната титла по волейбол при жените. На финала в Банкок (Тайланд) "адзурите" се наложиха драматично с 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8) над европейския шампион Турция.

Италианките, които триумфираха на първото място на летният олимпийски игри в Париж, сега прибавиха и златен медал от Мондиал 2025. По-рано това лято Италия спечели за втора поредна година турнира Лига на нациите.

"Адзурите" успяха да измъкнат първата и третата част с по две точки разлика, повеждайки на два пъти в мача. Турция демонстрира сериозно превъзходство във втория и четвъртия гейм, довеждайки двубоя до тайбрек.

В него играта отново вървеше точка за точка, но Италия съумя да вземе аванс от 9:7. До края на срещата туркините добавиха само една точка в актива си, а италианският тим заслужено триумфира със златните медали.

Най-резултатна за Италия стана Паола Егону с 22 точки. Нейната съотборничка Мириам Сила добави още 19 точки.

За Турция с 33 пункта завърши Мелиса Варгас. Турският състав направи повече точки от съперника си в атака и на блокада, но това не се оказа достатъчно за крайния успех в шампионата.  

В мача за третото място на световното първенство Бразилия се наложи с 3:2 (25:12, 25:17, 19:25, 27:29, 18:16) срещу Япония.

/ИК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:10 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация