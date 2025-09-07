Празникът на лютеницата и чирпанската наденица събра девет състезателни отбора

За четвърти път в Чирпан се проведе Празника на лютеницата и чирпанската наденица, който събра девет състезателни отбора от местните читалища, както и екип на Тракийския университет – Стара Загора. За посетителите имаше алея на занаятите, фолклорна програма и много кулинарни изкушения.

Празникът е чакан с нетърпение от чирпанлии и вече се утвърди в календара на града. Тук се събират майсторите на лютеницата от местните народни читалища, а тази година специален участник е и отбор от Тракийския университет – Стара Загора, които са наши партньори и редовни изложители по време на Празника на лавандулата, каза за БТА Диляна Стоянова, главен експерт от Отдел „Култура“ към Община Чирпан, които са организатор на инициативата.

Отборите приготвят своите варианти на лютеница, а жури определя и носителите на наградите в отделните категории - "Магията на домашното огнище“, "Слънце в буркан", "Градинска поема", "Филийка мечта“, "Най-иновативната рецепта", "Визуален шедьовър“, "Пикантна вкусотия", "Лютеница на времето", "Звездата на тавата" и "Мезе мечта“ - за наденицата, която тази година всеки посетител може да опита в два варианта, обясни Стоянова.

Всичко в направата на лютеница зависи от това кой е майсторът и как се приготвя тя, каза за БТА Мима Ленова от Народно читалище (НЧ) „Отец Паисий 1920“ в село Малко Тръново, която бе сред участниците в конкурсната програма. Тя разкри и рецептата за традиционната местна лютеница. „Нашата стара рецепта включва печени чушки, домати, морков, лук, патладжан и подправки, сред които за предпочитане е да има магданоз и черен пипер. Първо се печат чушките, които се избелват и изцеждат. Доматите се изваряват и всичко се смесва заедно с олио. Трябва постоянно да се разбърква, а нашата тайна съставка е много любов и желание“, посочи Ленова и добави, че за приготвянето на една доза лютеница са нужни приблизително два часа.

Освен фолклорната програма, която включваше и концерт на оркестър „Стара Загора“, празникът предложи алея на занаятите с ръчно изработени изделия още кулинарни изложения и специален щанд за продукция от университета.

Празникът на лютеницата и чирпанската наденица бе част от програмата на Община Чирпан по случай празника на града и 140 години от Съединението на България, чиято кулминация бе в петък (5 сепетмври). Тогава държавният глава Румен Радев прие тържествената проверка на представителни блокове на Националната гвардейска част.