Образувано е досъдебно производство заради вандалски акт в бобовдолското село Шатрово

Образувано е досъдебно производство заради вандалски акт в с. Шатрово, община Бобов дол, каза за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка.

На телефон 112 е подаден сигнал за вандалски акт срещу къща и автомобил, намиращи се в село Шатрово. Дежурен полицейски екип е направил оглед на място.

По случая е образувано досъдебно производство.