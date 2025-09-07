Подробно търсене

Образувано е досъдебно производство заради вандалски акт в бобовдолското село Шатрово

Кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев
Снимка: Кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев/Архив
Бобов дол,  
07.09.2025 17:04
 (БТА)

Образувано е досъдебно производство заради вандалски акт в с. Шатрово, община Бобов дол, каза за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка.

На телефон 112 е подаден сигнал за вандалски акт срещу къща и автомобил, намиращи се в село Шатрово. Дежурен полицейски екип е направил оглед на място.

По случая е образувано досъдебно производство.

 

/БИ/

