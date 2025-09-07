"Първите два гола в нашата врата паднаха срещу развитието на мача", съжалява националният селекционер Илиан Илиев след загубата от Грузия

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Илиан Илиев трудно прие поражението с 0:3 от Грузия в Световната квалификация днес. Той обяви, че първите два гола са влезли срещу развитието на мача и са плод на грешки, а не на майсторството на Грузия.

"Първо трябва да кажа, че влязохме по-добре от Грузия в срещата. Създадохме ситуации, знаехме, че ще са нервни, защото им е втори пореден домакински мач и идват от загуба срещу Турция. Първият и вторият гол паднаха срещу развитието на двубоя. Въпреки класата им, те се изнервиха, защото не им вървеше мача. Но класата на грузинския отбор се прояви и след това взеха контрол върху събитията", започна Илиев.

"Няма значение дали са от напрежение и е факт, че са допуснати. И е факт също така, че когато ги допуснеш, няма как да се надяваш на нещо. И въпреки това, отборът е подготвен за такива ситуации. Имахме идея да стигнем до полувремето без гол, но не стана. Защо са станали тези грешки, не мога да кажа от какво са. Имаше момчета, които се представиха добре срещу Испания, но днес категорично - не. Няма да им казвам имената", добави той.

Промяната в халфовата линия и на какво се е дължала в днешния мач, Илиев обясни така: "Някои се възстановяват по-бавно, други пък са още под емоциите. Чочев каза, че трудно ще изкара нови 90 минути. Илия Груев имаше проблеми и имахме колебания дали да започне и дали да влезе. Но се включи и се включи добре и се надявам, че няма да има други здравословни проблеми. Васил Панайотов не влезе заради системата, която използвахме днес".

Местните журналисти го попитаха какво мисли за голямата звезда на Грузия Хвича Кварацхелия.

"Кварацхелия е фантастичен играч, когато стана 2:0 правеше фантастични неща и не случайно е на такова ниво. Преди години и ние сме имали такива и вие ги знаете. Надявам се и да имаме такива футболисти и в бъдеще, за да растем като национален тим", коментира той.

"В Световните квалификации не срещаш отбори на нашето ниво, най-важното е да си вземаме поуки. И ако правим грешки като днес, трудно ще вземем точки от състави като съперниците ни в групата (б.а - Испания, Турция, Грузия). И ако не си взимаме поуки, отиваме в тази крайност . . . ще се окаже, че не сме много интелигентни като отбор, треньори. В мачовете има дадени моменти, които решават бъдещето на точките, на мачовете. Малки моменти, които са решаващи. Днес беше такъв двубои. Ние влязохме добре, пропуснахме страхотно положение, техният вратар спаси, и това даде посока на мача на домакините", завърши Илиев.