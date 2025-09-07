Предпразненството на Рождество Богородично бе акцент в неделните проповеди в страната

Днес православната църква отбелязва предпразненството на Рождество Богородично – ден на духовна подготовка за утрешния голям празник в чест на света Богородица. Именно този момент бе водеща тема в неделните църковни проповеди в цялата страна, в които духовниците призоваха и към лична отговорност в приобщаването към Христовата вяра.

„Изповядването на греховете е средство за очистване на съвестта. Когато съвестта е чиста, можем да гледаме нашите близки, съседи и всеки срещнат с радост и открито чело“, каза патриарх Даниил по време на литургията в храм „Свети 40 мъченици“ в Сапарева баня.

В храм „Св. св. Константин и Елена“ в Балчик Знеполският епископ Мелетий – ректор на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ – напомни, че всяка неделя е благодарствено събиране в памет на Христовото Възкресение и за извършване на светата Евхаристия.

„Кръстът за нас е оръжие и защита срещу видими и невидими врагове“, подчерта Врачанският митрополит Григорий след архиерейската света литургия в храм „Свети Николай“ във Враца.

Отец Милен от плевенския храм „Света Параскева“ призова християните: „Нека да няма дом без икона на Божията майка.“

В Разград архиерейският наместник отец Георги насърчи вярващите „да трупат красотата на мъдростта, да живеят достоен живот и да бъдат онези достойни лозари, които навреме поднасят своите плодове пред Бога“.

В Търговище протойерей отец Славчо Проданов също отбеляза, че предпразненството на Рождество Богородично е ден на духовна подготовка, а в Ямбол отец Стоян от храм „Св. вмчк Георги Победоносец“ призова: „Да не бъдем богоборци, а боголюбци, да задържим Христос в сърцето си до края на земните дни.“

/ХК