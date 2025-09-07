Нека трупаме красотата на мъдростта и пред Бога да бъдем достойни лозари, каза отец Георги в неделната си проповед в Разград

„Нека трупаме красотата на мъдростта, да изживеем един достоен живот и пред Бога да бъдем онези достойни лозари, които навреме поднасят своите плодове“, призова отец Георги - архиерейски наместник на Разградска духовна околия, в неделната си проповед в църквата „Св. Николай Чудотворец“ в окръжния град.

Пред събралите се миряни той разказа притчата за лозето и злодейските лозари.

„Един стопанин засадил лозе, оградил го с плет, изкопал в него лин, съградил кула и го предал на лозари да го стопанисват. Когато дошло време за гроздобер, той изпратил слугите си да приберат реколтата. Лозарите не само че не ги допуснали, но едни от тях набили слугите, други пребили, а трети убили. Стопанинът изпратил още повече слуги, но с тях сторили същото. Накрая рекъл: „Ще пратя сина си, за да се засрамят от него“. Когато видели наследника, си казали: „Да го убием и да наследим имота“. Така и сторили – извели го извън лозето и го убили. Как мислите, какво ще направи стопанинът на лозето? Ще даде лозето на други лозари, които ще му дават плодовете навреме. Нима никога не сте чели: „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла; това е от Господа, и е дивно в очите ни“, разказа отец Георги.

„Много пъти сме казвали, че Светата Библия е пълна с мъдрост, притчи и поучения, чрез които Бог иска да ни даде силни уроци за разсъждение. Лозето символизира всичко, което Сътворителят е създал за човечеството. Хората съгрешавали и се отклонявали. Бог изпращал пророци, които да ги наставляват – мнозина от тях били убити. По-късно изпратил свои угодници, за да насърчават и поучават по Божия закон – и тях също мнозина поругали и убили. Накрая Спасителят ни изпратил Христос – Синът Божий, но човечеството постъпило по същия начин: поругали Го, бичували Го и Го убили. Извели Го извън лозето, накрая на града. Камъкът, който наследниците отхвърлили, е Христос Бог – опорният камък. От него започва изграждането на моралния стожер и силата на вярата, защото върху него се гради Църквата Христова. Който падне върху този камък, сам се наранява; върху когото той падне, го смазва и убива. Така Господ Бог желае нашето спасение – чрез назидания и наставления.

Библията е пълна с Божия мъдрост. Нека я събираме, да изживеем достоен живот и пред Бога да бъдем онези достойни лозари, които навреме поднасят плодовете си. Боже, искаме Твоята милост да ни съпътства сега и във вечни векове. Амин!“, завърши свещеникът в края на литургията.