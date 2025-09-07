Нека да няма християнски дом без икона на Божията майка, каза отец Милен от плевенския храм „Света Параскева“

Нека да няма християнски дом без в него да има икона на Божията майка, каза след тържествената света литургия отец Милен от плевенския храм „Света Параскева“.

Днешният ден, който предшества празника Рождество на Пресвета Богородица, се нарича Предпразненство. Днес църквата се готви за онзи велик момент, в който ще дойде „вместилището на вместимия“. Така е наречена Пресвета Богородица, каза за БТА отец Милен.

„Във всеки дом трябва да има такава икона, защото Пресвета Богородица - като майка на нашия Господ Иисус Христос, е майка и на всички християни. Нека по нейното молитвено застъпничество Господ Иисус Христос да благоволи към всички нас и да ни дарува здраве, мир и дълголетие“, каза още свещеникът.

На днешния ден в храма се чете притчата за лозаря. Той набол лозе и пратил слугите си да работят на него, но врагове ги убили. След това пратил други, но и те били убити. Накрая пратил сина си, но враговете не се засрамили и от сина му.

Това е предисловието за Иисус Христос, добави отец Милен. Когато се изпращат пророците, след това апостолите, а накрая идва и Божият син. Но и него народът не признал и разпънал на кръст.

Днешната света Божествена литургия в плевенския храм „Света Параскева“ беше отслужена от йеромонах Захари с благословението на плевенския митрополит Игнатий.

Отец Милен прикани миряните утре да се стекат в храма и да се присъединят към общата молитва по повод Рождество на Пресвета Богородица.